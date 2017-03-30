段宜康爆800型電聯車煞車塊脫落 台鐵：沒有的事

但煞車碟片確實磨耗較快，不過仍在保固期，已請製造廠商台車公司調查原因，並提出改善計畫。（下載自段宜康臉書）

立委段宜康昨在臉書貼文指出，因台鐵EMU800型通勤電聯車燒結式煞車片未搭配鑄鋼煞車碟，導致煞車塊脫落，嚴重影響行車安全。台鐵則澄清並無煞車塊掉落，行車無虞，但煞車碟片確實磨耗較快，不過仍在保固期，已請製造廠商台車公司調查原因，並提出改善計畫。

段宜康表示，煞車塊（煞車系統燒結閘瓦的摩擦材料）脫落5年前就埋下遠因，緣起於2011年台灣車輛公司以154億元得標台鐵採購296輛800型列車，由日本車輛製造株式會社設計，並製造16輛原型車，其餘車輛由台車「組裝」，但2012年9月14日要交第一批原型車，台鐵卻無法驗收。

段宜康強調，當時他就揭露，台車投標時承諾軔機（煞車）系統採用頂級德國廠牌KNORR製「燒結式」煞車片，卻換成第2順位日本廠商Nabtesco製「合成式」煞車片。但公共工程委員會和台鐵卻唱雙簧放水，僅罰一點錢，以及日車把煞車片改回燒結式後就過關。

當時台鐵在交車前就曾發現，800型原裝車煞車系統組件，未使用德國廠牌KNORR，兩次行文要求台車更正。最後交由工程會調解，台鐵於2013年6月初接受工程會建議，考量公共利益，接受Nabtesco煞車組件，但台車要扣除材料差價約1億元。

但段宜康表示，問題出在燒結式煞車片應搭配鑄鋼煞車碟，而非合成式煞車片搭配鑄鐵煞車碟即可，台鐵卻未依據國際通例，要求台車同步更換成鑄鋼煞車碟，導致材質不相容，使煞車片及煞車碟都嚴重耗損，未達合約規定材料應有1年壽命。

對此，台鐵機務處長賴興隆回應，雖有軔機煞車碟片磨耗較快情形，但並無煞車片脫落情事，且仍在保固期，至於是否為材質不相容導致，已請台車調查，並提出改善計畫。Knorr與Nabtesco同為台鐵審查合格廠商，其產品符合規範煞車性能需求，經測試及第三公正單位認證行車安全無慮。

台鐵也發布新聞說明來龍去脈，指出當初台車提出軔機系統廠商排序第1順位為Knorr、第2順位為Nabtesco，並於投標承諾應答書承諾以燒結閘瓦供應，但決標後台車公司要求Knorr重新以燒結閘瓦報價，Knorr要求提高價金，台車公司因而向臺鐵局提出變更供應商順位，臺鐵局認定不符合原投標順位規定而不予同意，經工程會調解，才有後續情事。

(中時)