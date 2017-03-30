用罌粟殼煮牛肉湯 上海夫妻判刑6個月

上海市一對夫妻用罌粟殼煮牛肉湯，開店還沒滿月就被逮，被上海奉賢法院判處有期徒刑6個月，並處罰金人民幣2千元。廣東省英德市最也力查是否有非法參雜罌粟殼食物。在大陸大力打擊罌粟殼的時候，雲南在今年2月一口氣就查獲了1噸多的罌粟殼走私進口。

杜枝和丈夫李才2年前到上海工，起初在浦東經營燒餅攤，遇到一個老翁，老翁建議他們開「淮南牛肉湯」。打動了從淮南來的夫妻倆，此時老翁說，他手頭上有罌粟殼可以「提升口感」，杜枝當場花200元（人民幣）買下。

以後每天早上4點，杜枝起來用牛骨熬牛肉湯，每隔兩天放一次大料和罌粟殼。大料是一袋袋裝好的添加劑，罌粟殼是放在小塑膠袋，每次要用時，杜枝便偷偷地捏一點點罌粟殼，加在牛肉湯裡。去年12月中旬，奉賢公安收到線報，查獲他們的牛肉湯嗎啡呈陽性，現場也查到了125顆罌粟殼，此時距他們開張還不到一個月。日前，上海奉賢法院以杜枝犯生產、銷售有毒、有害食品罪，判處有期徒刑6個月，宣告緩刑1年，並處罰金人民幣2千元。

「老頭人是找不到了，用罌粟殼就是讓湯汁鮮美，賺更多的錢。」杜枝回憶說，當時賣罌粟殼給她的老翁就是這樣說的，但如今對方早就跑得不見人影。

罌粟殼添加在食物裡事件有增無減，民眾也開始瞪大了眼睛。江蘇省南通市最近就有市民覺得路邊攤麻辣燙吃起來「好像很好吃」，覺得有問題，報請衛生單位查驗，證實只是虛驚一場，但大陸各地食物裡添加罌粟殼的案件依然防不勝防。2月21日，昆明海關下屬的騰沖海關查獲一起走私毒品罌粟殼進境案，查獲涉嫌走私進境毒品罌粟殼1.04噸。

罌粟殼不光是用於一般食材。大陸一名42歲廣州籍的貨車司機黃俊，3年前因病治咳，超量服用「強力枇杷露」並上癮，從那時至今狂飲5000瓶，不得不到治療中心求助。專家發現這是大陸首例藥物成癮患者，因為藥品中就有罌粟殼。

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(旺報)