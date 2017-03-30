包子加泡打粉大賣 北京包子店老闆判刑6月
大陸大力打擊黑心食品，除了查獲罌粟殼混在牛肉湯裡，廣東省深圳市也查獲在竹筍中非法添加「保險粉」，相關人員全被逮。北京一家包子店非法添加「泡打粉」，日前被豐台區法院將兩人判處有期徒刑6個月，緩刑1年，各處罰金2萬元人民幣。
本月中旬，深圳市寶安公安分局共樂派出所接到民眾舉報，指西鄉農批市場有人出售疑似用不明藥水浸泡過的食品。20日晚，共樂派出所聯合寶安區食品與藥品監督管理局、寶安公安分局治安科民警對位於西鄉街道臣田舊村的加工廠開展突擊檢查，在加工廠發現部分竹筍、海帶、木耳正放在水桶中浸泡，並查獲一桶不明成分的白色粉末及大量隨意堆放在地上的竹筍、海帶、木耳。加工廠負責人承認在竹筍中添加「保險粉」。
警方表示，「保險粉」是一種工業強漂白劑，主要用於印染的還原劑和絲、毛織品及紙漿的漂白，因可以讓染料不褪色，所以又稱為保險粉。其中含有的重金屬有可能長期殘留在人體內難以排除並致癌，大陸已禁止在食品加工中添加和使用，但仍有不法商販繼續使用於浸泡食用菌、海帶等食品，目的是使食品在本色的基礎上顯得鮮嫩光亮。
北京市豐台區一對夫妻開了一家包子店，開始時使用一般的食用發麵，包子不夠鬆軟，於是購買含對人體有害成分硫酸鋁銨的「泡打粉」，並在和麵時添加，果然包子十分暢銷，但馬上被公安單位查獲。
(旺報)
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