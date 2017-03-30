ECCO春季特賣 男女鞋款3折起
丹麥鞋履配件品牌ECCO將於4月7日至14日間舉辦春季特賣，多款精選男女鞋款下殺三折起，同時還有零碼鞋款供限時搶購，最低用990元就可把舒適好鞋帶回家。
秉持「以履適足」的精神與創新製鞋理念的ECCO，實穿好搭的優點受到不少消費者喜愛，現趁季節特賣機會，原價5680元的Edinburgh男士皮鞋，現在3408元即可入手，原價4980元的TOUCH 25女鞋，更是不到2000元就可拿下，讓更多消費者能享受最幸福的自在履行。
特賣日期：4月7日至4月14日
時間：11:00至19:30
地址：台北市內湖區基湖路3巷49號
(中時)
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