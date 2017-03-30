ECCO春季特賣 男女鞋款3折起

ECCO TOUCH 45綠色涼鞋，原價5680元，特價3408元。（ECCO提供）

ECCO CUNO休閒男鞋，原價6380元，特價2552元。（ECCO提供）

ECCO TOUCH 15女鞋，原價4980元，特價2988元。（ECCO提供）

ECCO TOUCH 25女款涼鞋，原價4980元，特價1992元。（ECCO提供）

ECCO EDINBURGH男士皮鞋，原價5680元，特價3408元。（ECCO提供）

丹麥鞋履配件品牌ECCO將於4月7日至14日間舉辦春季特賣，多款精選男女鞋款下殺三折起，同時還有零碼鞋款供限時搶購，最低用990元就可把舒適好鞋帶回家。

秉持「以履適足」的精神與創新製鞋理念的ECCO，實穿好搭的優點受到不少消費者喜愛，現趁季節特賣機會，原價5680元的Edinburgh男士皮鞋，現在3408元即可入手，原價4980元的TOUCH 25女鞋，更是不到2000元就可拿下，讓更多消費者能享受最幸福的自在履行。

特賣日期：4月7日至4月14日

時間：11:00至19:30

地址：台北市內湖區基湖路3巷49號

(中時)