白宮宣布 川習會4月6日佛州舉行

白宮今天宣布，4月6日及7日將舉行首次的「川習會」，美國總統川普將於佛羅里達馬阿拉哥俱樂部與中國國家主席習近平會談。

白宮稍早在簡短的書面聲明中指出，習近平的夫人彭麗媛也將隨行，而美國第一夫人梅蘭妮亞．川普也會於6日晚間以晚宴接待習近平夫婦。

這將是梅蘭妮亞．川普與彭麗媛的第一次接觸，兩人各有特色的時尚與衣著品味，屆時也將成為「嬌點」。

儘管這並非川普上任以來習近平對美國的正式訪問，但兩人的首次會談，圍繞的議題仍相當嚴肅。

白宮指出，川普與習近平將討論全球、區域、及「共同關切的雙邊議題」，而北韓近來的挑釁行為，引起美、中各有關切與指責對方，將是會談的首要重點。

另外，外界也預期，中方可能主動提起有關台灣的議題，要向川普尋求再保證，確認「一中」沒有動搖。

儘管川普在上任後已與習近平首次通話，他應習近平要求將遵循「美國的一中政策」，但他上任前和中華民國總統蔡英文通電話，創下美台非官方關係以來先例，引發中方極度不滿；川普後來受訪時還曾說「不清楚美國為何要被『一中政策』束縛」、「一切都可談」，這些歷史紀錄，被認為是北京對這位白宮新主人難以完全放心與信任的原因。

川普入主白宮後，仍多次批評中國對美國的不公平貿易，甚至抨擊中國是匯率操縱總冠軍，更對在北韓問題上中國不盡力幫忙抱怨連連，首次的「川習會」將談及許多美中歧見，而川普在外交團隊未完全就位的情況下與習近平交手，分析多認為，這將是他的商業交易手段能否成功應用在國際政治場域上的一次考驗。1060330

(中央社)