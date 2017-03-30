川習將會 美智庫：北韓蠢動可能核試

美國約翰霍普金斯大學專研北韓的「美韓研究所」，29日公布最新衛星照片顯示，北韓核試驗基地近來有頻繁活動與人員進出，分析認為，北韓可能準備進行第六度核試驗。

美韓研究所成立的網站「北緯38度」（38 North）公布28日拍攝到的衛星照片，位於北韓豐溪里的核試驗基地近來車輛及人員有頻繁進出現象，而當地近來有降雪，隧道則持續進行排水作業，可能是為了讓基地的通訊監視設備維持乾燥。?

「北緯38度」指出，北韓通常都知道當衛星在當地上空飛過時、減少活動，以避免相關核試驗準備遭偵測，而這次能拍到當地清楚且明顯的人員進出與裝置移動顯示，平壤當局試圖發出的政治訊息是，即將進行第六次核試驗。

分析還提到，當然，這樣的舉動也可能是北韓領導人金正恩精心策劃、如同走鋼索的「邊緣策略」（brinkmanship）。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於下週會面，北韓問題幾乎毫無疑問會是「川習會」上美國必談的優先關切；而平壤近年來多在4月15日、即建國者金日成冥誕前夕有所行動，這已都在外界意料中，若是金正恩選在「川習會」前再度進行核試驗，勢必成為川普與習近平都必須有所回應的棘手問題。

北緯38度的分析還提到，豐溪里試驗基地的人員增加明顯，而上一次有約70至100人駐守核試驗基地的行政區域，分別是是2013年1月及今年的2月12日，2月當時正是川普與日本首相安倍晉三於佛羅里達州舉行「川安會」期間，北韓朝日本海方向試射飛彈。

對美國來說，北韓不斷挑釁已讓美國忍無可忍，國務卿提勒森日前訪問南韓，走訪板門店非軍事區後，更直言若北韓威脅持續升高，軍事也是美國考慮動用的選項，美國「戰略忍耐」已告終。

美國已在南韓展開部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），儘管北京持續對此表達強烈不滿與反對，但美國強調這非針對中國，更呼籲北京要將心力用在對北韓發揮影響力上，而不是以經濟手段抵制南韓。

儘管聯合國持續制裁北韓，但平壤已進行五次核相關實驗和多次彈道飛彈試射，北韓更宣稱，已掌握在彈道飛彈上安裝核彈頭的能力。1060330

(中央社)