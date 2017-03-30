柯文哲與北德里市長盼簽合作備忘錄

台北市長柯文哲今天下午與北德里市南葉爾（Sanjeev Nayyar）會面，雙方決定在智慧城市、垃圾處理、綠能、學生交換等方面合作，並盡快討論且簽訂合作備忘錄。

柯文哲下午率領台北市訪問團，在駐印度代表田中光的陪同下赴北德里市政機構拜會，並由北德里市長南葉爾率北德里市政內閣成員接待。

南葉爾在致詞時說，台北市和台灣想要與印度加強雙邊關係，台北市和德里的合作是雙方互利，透過這次交換意見將可相互幫助彼此，進行合作，雙方可以在包括觀光、文化、教育等多方面進行合作。

此外，由於兩位市長都是醫師從政，北德里市政機構內閣官員建議，台灣與德里從醫學院學生的短期交流開始，印度有30萬名醫學院學生，所以可以先從醫學院開始。

台北市副市長林欽榮則提到，台灣擁有很好的智慧城市、污水和廢棄物處理的技術和管理發展經驗，希望邀請北德里的相關人員訪問台北，就相關問題進行實地參觀與交流。

柯文哲表示，台灣擁有最好的製造產業，印度則擁有全世界最好的軟體人才，雙方若能在這方面合作，將可互蒙其利，因此台北市府明天在泰姬瑪哈飯店舉辦產業布局論壇，邀請台印雙方軟硬體業者代表坐下來交換意見，希望促成合作。

他又說，由於台灣鼓勵印度軟體人才到台灣唸研究所，特別是資訊科技領域，相信除了教育部提供獎學金名額，產業界也會提供獎學金吸引印度人才來台唸書，細節方面將與印度相關單位討論。

南葉爾表示，他和他的市政團隊接受台北的邀請，將盡快組團到台北參觀訪問，由於德里正在選舉新的市政機構團隊，如果台北市願意和現在的市政團隊合作，他將盡快推動相關合作，如果台北市想與未來新的團隊合作，他也很樂意促成。

此外，台北市長柯文哲等人中午也與印度「印度與台灣國會友誼論壇」（ITPAF）會長米納（Harish Chandra Meena）等印度國會議員共進午餐，米納並期待柯文哲的訪問能進一步促進台印合作。1060330

(中央社)