強人格達費獨生女 歐洲解除制裁命令

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北非利比亞已過世強人領袖格達費獨生女愛莎，日前獲得歐洲第二高等法院對她制裁命令的解除。

在北大西洋公約組織所支持的反對派於利比亞革命時期推翻格達費政權後，2011年，愛莎（Aisha Gaddafi）被列入歐盟制裁名單上，包括旅遊禁令和資產凍結。

2014年歐盟修改制裁內容，但仍拒絕愛莎解除禁令的申請。不久愛莎起訴歐盟，認為隨著父親政權瓦解並且過世，她沒有理由受到制裁。

現年41歲的愛莎和42歲的哥哥韓尼白（Hannibal Gaddafi）曾於2013年接受阿曼（Oman）所提供的庇護。

愛莎另外2名哥哥，44歲的沙迪（Saadi Gaddafi）和45歲的塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）目前雙雙在利比亞首都的黎波里（Tripoli）等候審判。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天報導指出，事實上，國際刑事法院（International CriminalCourt，ICC）早以侵犯人類罪嫌指控塞夫，並予以追捕。只不過利比亞當局堅持他應在利比亞接受審判。

至於沙迪，這名舉世聞名的花花公子同時也是名足球員，因為追求享樂的興致遠高於政治，反而沒有成為ICC追捕要犯。他曾在尼日（Niger）尋求政治庇護，2014年被引渡回國受審。1060330

(中央社)