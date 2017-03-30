泰富婆1天要28次 換夫直接跳到第12任

我要評比

本月初才公開徵求第9任丈夫，並開出每天炒飯28次等令人咋舌條件的泰國富婆麗娜（Leena Jungjanya），最近卻已經是和第12任丈夫出雙入對。她的丈夫直接跳3任的原因不得而知。

麗娜現年58歲。根據馬來西亞「中國報」報導，她的新歡是25歲的多姆（Dom），多姆身高175公分，體重70公斤。兩人年齡差距33歲。

中國報報導，麗娜是律師，經營化妝品生意，經常上電視節目，之前公開徵婚曾開出未來夫婿條件，需是年約25歲，身高180公分，體重不超過70公斤，6塊肌肌肉男，還要有每日炒飯28次的能耐。

最後小鮮肉型男蘭希（Rangsee）在5.5萬人中出線，麗娜當時曾明說，如果對方身材及表現沒達標，就會退貨。1060330

(中央社)