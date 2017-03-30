河南自貿區4月1日在鄭州正式掛牌

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據新浪報導，河南自貿區將於4月1日在鄭州正式掛牌。據了解，河南自貿區以鄭州為主，包括鄭州、洛陽、開封3個片區，以一區多片分層推進，總面積達140.24平方公里，預計包括河南自貿區等第3批自貿區掛牌成立後，將為中國「一帶一路」戰略提供重要支援。

(工商)