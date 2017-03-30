SBL》王才翔：慰留4人 力挺邱大宗當中華隊教頭
台北達欣才剛拿下隊史第2冠，隨即面臨相當殘酷的現實，就是包含總教練邱大宗，以及周儀翔、蘇翊傑與布拉4人全都合約到期，不過比起慰留這4人，達欣領隊王才翔強調，「我更想力挺邱大宗當上今年中華隊總教練！」
其實邱大宗的離開，幾乎等於宣告定局，因為王才翔30日賽後表示，邱大宗已有別的生涯安排，這兩年找他的任務，也是努力培植范耿祥、王志群、李豐永等教練團成員，如今順利封王，邱大宗重返達欣的任務也告完成。
「儘管邱大宗在我們這裡的任務已經達成，但我必須力吹讓他接下中華隊兵符，畢竟過往都由SBL冠軍隊教練擔任，我希望這種慣例可以延續，」剛剪下奪冠籃網的王才翔說，「他真的辛苦了，也該擔任國家隊教頭才對。」
只是從現實面來看，達欣才一封王，就可能面臨主力與教頭出走的窘境，不過王才翔仍對下季充滿信心，「接下來就是全力慰留周儀翔、蘇翊傑與布拉3人，假如他們都願意留下，我們明年仍有機會再剪籃網。」
周儀翔是跟達欣的3年新秀合約結束，蘇翊傑與布拉則跟達欣只簽1年合約，接下來3人的未來去向，很可能跟對岸球隊是否找他們有關，一切可能都要等過段時間之後，才有機會比較明朗化。
(中時電子報)
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