為了解農藥殘留容許量訂定之機制，立法院社會福利及環境衛生委員會，今日前往農委會農業藥物毒物試驗所視察時，由藥毒所所長費雯綺解說，召集委員陳瑩（右一起）、委員吳玉琴、委員林靜儀等參觀所內研究成果。（黃國峰攝）

召集委員陳瑩（左）帶著多位委員及助理，由農委會副主委黃金城（右）陪同下，前往農委會農業藥物毒物試驗所視察，席間針對農藥「氟派瑞」有多方討論，委員建議，未來農委會及藥毒所應即時以專業知識向媒體及社會大眾釋疑，以消彌民眾因專業知識不足而造成的恐慌。（黃國峰攝）

立法院社會福利及環境衛生委員會，今日前往農委會農業藥物毒物試驗所視察，下午並前往南投草屯的一處試驗芒果田，了解農藥的測試程序。（黃國峰攝）

農委會農業藥物毒物試驗所，位於南投草屯的一處農藥試驗芒果田，研究員正全副武裝，噴灑受測農藥，以研究這款農藥對芒果的影響。（黃國峰攝）

氟派瑞茶葉爭議 藥毒所長：不是放寬標準 是給它一個安全標準

因農藥氟派瑞用於茶類殘留容許量的爭議，立法院社會福利及環境衛生委員會，30日前往農委會農業藥物毒物試驗所視察，以了解農藥殘留容許量訂定之機制，席間針對農藥「氟派瑞」「巴拉松」等有多方討論，會後委員建議，未來農委會及藥毒所應即時以專業知識向媒體及社會大眾釋疑，以消彌民眾因專業知識不足而造成的恐慌。

立法院社會福利及環境衛生委員會召集委員陳瑩、吳玉琴委員、林靜儀委員、吳焜裕委員及其他多位委員助理一行10餘人今日前往農委會農業藥物毒物試驗所進行業務考察，並由農委會副主委黃金城及衛生福利部長陳時中，及相關業務官員陪同，舉行座談會。由藥毒所長費雯綺率領主管及同仁說明，藥毒所進行的試驗研究及支援行政管理業務。

針對近日新聞事件焦點農藥「氟派瑞」的疑問，藥毒所長費雯綺表示，怎麼樣做好資訊的透明，讓大家清楚了解，這要多下功夫，而不是專業單位、管理單位了解就好，那就會造成很多誤會，比如以這次茶來講，「氟派瑞」在全球是同步登記，每個登記的作物都不大相同、標準也不同，在我們國家登記核可的是水果及茶，「氟派瑞」登記可用在茶上面，我們是領先各國，日本則還在登記中、中國大陸因為幅員廣大、南北氣候差異較大，需要經過的測試則較耗時。由於「氟派瑞」以往並未用在茶上，所以這次登記是從無到有，於是就給它一個標準；但現在大家認為6ppm這個標準不夠嚴格，但其實最新資料顯示在國際標準(CODEX)、美國、日本，萵苣的標準是15ppm ，我們吃下肚的油菜、小白菜是40ppm，還比茶葉還高，茶還不是直接吃下肚，是泡的，那這樣就更低了，所以這不是放寬標準，是從無到有，當然要給它一個安全標準，現重要的是怎樣讓大眾知道、讓媒體知道、讓立委知道，藥毒所的把關是嚴謹的，民眾不用擔心，藥毒所有他的專業領域、都是按照規範、農藥管理法規、按照國際標準在走，如果沒按照標準，可是會被挑戰的。

一行人會後並參觀藥毒所實驗室及草屯一處芒果試驗田區，了解植物保護用藥管理之作為，期許在保障消費大眾飲食健康優先前提下，未來農藥管理及容許量評估機制能更加完善。

(中時)