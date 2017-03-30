家樂福過兒童節 芭比變裝童樂會限店登場
連假將至，家樂福為歡慶兒童節，在全台97店舉辦寶寶爬行比賽、搬搬樂與芭比夢想派對、風火輪瘋狂實驗室以及小小店長兒童節雙胞胎版等活動，把賣場打造成兒童樂園。
家樂福公關經理林夢紹表示，今年兒童節全台分店總動員，特別和美泰兒玩具合作，在店內舉辦四場「超級童樂會」，有芭比變裝走秀夢想派對以及風火輪瘋狂實驗室等體驗活動，小朋友可以打扮成自己喜歡的職業走秀，KIWI姐姐還會出現在其中兩場，即日起至新店店、文心店、安平店、八德店報名參加走秀，有機會獲紀念款芭比。
至於雙胞胎小小店長則是最受歡迎的雙胞胎店長活動兒童節特別版，目前許多分店已額滿，欲報名可洽各分店詢問。另，4月11日前玩具、奶粉、尿布、嬰幼兒用品4.6折起，買尿布、玩具有滿額送或加價購，像是買指定玩具+69元可加價購彩虹小馬盲包，全台限量1萬份。
(中時)
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