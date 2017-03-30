吳寶春在台北誠品松菸店 一同歡慶微笑塔上市！

吳寶春師傅在台北誠品松菸店歡慶微笑塔上市。(業者提供)

世界麵包冠軍吳寶春師傅的新作-微笑塔。(業者提供)

世界麵包冠軍吳寶春推新品，推的不是麵包，而是起司塔，吃了讓人會想喊聲：起~~司，露出微笑線的美味點心。今天吳寶春師傅特別到台北誠品松菸店B2的 「Wu Pao Chun吳寶春麥方店」和大家一起歡慶微笑塔的上市。

黃澄澄的微笑塔看起來就像黃色笑臉，乳酪塔選用台灣AA級優質視好蛋，鮮度高，沒有蛋腥味，非常適合用來製作乳酪塔，加上帶有自然乳香的小農鮮乳、北海道天然放牧奶油乳酪，出爐時香氣四溢！

吳寶春師傅說，微笑塔從構思到挑選食材與整體呈現，都是與團隊一起激盪的結晶，這個微笑塔不但剛出爐時好吃，冷藏與冷凍後食用，各有不同風味。希望能藉由這個起司塔，傳遞幸福與溫暖，開啟微笑的一天。

微笑塔每天限量600~1000個，單個70元，也有6入禮盒裝，3/30於「台北誠品松菸店」與「高雄創始旗艦店」同步上市！

(中時)