吳寶春在台北誠品松菸店 一同歡慶微笑塔上市！
世界麵包冠軍吳寶春推新品，推的不是麵包，而是起司塔，吃了讓人會想喊聲：起~~司，露出微笑線的美味點心。今天吳寶春師傅特別到台北誠品松菸店B2的 「Wu Pao Chun吳寶春麥方店」和大家一起歡慶微笑塔的上市。
黃澄澄的微笑塔看起來就像黃色笑臉，乳酪塔選用台灣AA級優質視好蛋，鮮度高，沒有蛋腥味，非常適合用來製作乳酪塔，加上帶有自然乳香的小農鮮乳、北海道天然放牧奶油乳酪，出爐時香氣四溢！
吳寶春師傅說，微笑塔從構思到挑選食材與整體呈現，都是與團隊一起激盪的結晶，這個微笑塔不但剛出爐時好吃，冷藏與冷凍後食用，各有不同風味。希望能藉由這個起司塔，傳遞幸福與溫暖，開啟微笑的一天。
微笑塔每天限量600~1000個，單個70元，也有6入禮盒裝，3/30於「台北誠品松菸店」與「高雄創始旗艦店」同步上市！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。