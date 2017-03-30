大馬首相：經協議 金正男遺體交北韓

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馬來西亞首相納吉（Najib Razak）今天表示，根據馬國與北韓達成的協議，北韓領導人金正恩兄長金正男的遺體將送回北韓，而羈留在平壤的9名馬國公民也獲准出境。

納吉發表聲明說，身在馬國吉隆坡的北韓公民也可離境返國。

聲明中說：「．．．由於針對死者的驗屍工作已完成，同時死者家屬也來函，要求將遺體歸還北韓，驗屍官同意交出遺體。」

金正恩的同父異母兄長金正男上月在吉隆坡國際機場遭到神經毒劑VX毒殺，類似冷戰時期的刺殺事件。

聲明中並說，原本受阻無法離開北韓的9名馬國公民，「如今已獲准返回馬來西亞」。

「他們在馬來西亞時間今天晚上7時45分自平壤搭機起飛，明天清晨5時前後就可降落在吉隆坡。」

納吉說：「我個人對此事深感關切，雙方在檯面下密集努力，才達成了這個成功的結果．．．我們克服了許多挑戰，才能確保我們的同胞歸來。對我而言，我們國民的安全永遠是首要之務。」1060330

(中央社)