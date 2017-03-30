林泓育雙響砲 桃猿3轟打下2連勝
洋投道恩斯（Darin Downs）壓制前東家，繳出6局失2分優質先發，Lamigo桃猿靠著林泓育2轟、朱育賢1轟，一路拉開比數，以10比2擊敗統一獅，拿下2連勝。
道恩斯去年效力統一獅，原名戴倫，今天開賽首局被前隊友砲轟，少年強打鄭鎧文本季第3轟出爐，猛獅取得1比0領先。
這支全壘打沒有打亂道恩斯的節奏，他站穩陣腳，連續解決獅隊11名打者，直到第5局才被敲出這場比賽第2支安打。
獅隊在6局上又有攻勢，陳傑憲、潘武雄兩支二壘安打，追加1分。但這已經是獅隊這場比賽全部的得分，道恩斯退場後，黃偉晟、林英傑、王躍霖各投1局無失分。
反觀桃猿打線火力順暢，1局下林泓育2分全壘打，4局下朱育賢3分砲，梁家榮三壘安打也送回1分；5局下陳俊秀高飛犧牲打、劉時豪安打都各添1分。
8比2領先的局面，面對經典賽國手王鏡銘，桃猿打線沒有收手，林泓育敲出本場比賽第2支全壘打，陳俊秀二壘安打上壘後，劉時豪安打送回個人第2分打點，攻下第10分。
林泓育生涯第8年，今晚達成第8次單場2支全壘打以上的比賽；桃猿隊首戰不敵富邦悍將之後，對統一獅連拿2勝，林泓育、梁家榮連3場比賽安打。1060330
(中央社)
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