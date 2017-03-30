退休軍公教遭罵「趕你羚羊」 邱議瑩按讚 洪秀柱痛批民進黨囂張至極

退休軍公教警消遭罵「趕你羚羊」，邱議瑩等人按讚。（圖／取自洪秀柱臉書）

行政院發言人辦公室主任林育卉30日晚間在臉書以「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」辱罵退休軍公教警消，隨即又刪除臉書，已遭發言人徐國勇「忍痛」、「揮淚斬馬謖」暫停職務。

國民黨主席洪秀柱臉書表示，林育卉該篇辱罵的臉書發文有民進黨立委邱議瑩、吳思瑤、民進黨發言人阮昭雄、前立委蔡啟芳、立院副院長特助蔡克斯、蔡英文競選發言人黃海寧，按讚表態支持。

洪秀柱痛批，「這就是蔡英文政府的真心話？我們總算知道民進黨的謙卑是什麼了！」「民進黨對軍公教的真心話，冷血、無知、殘忍！蔡英文們，扭曲事實，謊言連篇，囂張跋扈，可惡至極！」

(中時電子報)