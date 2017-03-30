被控威脅歐盟 英企圖淡化安全合作紛爭
英國今天試圖淡化與歐洲聯盟（EU）因未來安全合作關係而起的紛爭；英國才剛正式啟動為期兩年的脫歐程序，倫敦和布魯塞爾當局就已劃下第一道戰線。
法新社報導，英相梅伊（Theresa May）昨天警告，假如雙方無法在貿易關係方面達成協議，恐將削弱打擊恐怖主義的力量後，英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）告訴英國廣播公司（BBC）說，「這不是威脅」。
不過戴維斯說，若未與布魯塞爾當局達成「平行協議」，英國將不再屬於歐洲逮捕令體系的一環，或是執法機構歐洲警政署（Europol）成員，也不再共享安全資訊，這是「很簡單的道理」。
內政大臣魯德（Amber Rudd）也說，安全合作是歐盟成員國之間的一環，因此必須展開協商。
她說：「我們是歐洲警政署最大的貢獻者，假如我們離開，就會帶走屬於我們的資訊。」
外界認為，梅伊的警告隱藏著對布魯塞爾的威脅，歐洲議會英國脫歐問題首席談判代表維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）說，「公民安全」太過重大，不能被拿來當作協商籌碼。
法國駐英國大使白林（Sylvie Bermann）今天告訴英國廣播公司（BBC）：「自由貿易協定和安全不能用來交易。」
她說：「我不明白，這對英國沒有好處，因為我們全都面臨相同的安全挑戰。」（譯者：中央社劉文瑜）1060330
(中央社)
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