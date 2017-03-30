徐國勇辦公室主任諷反年改警消 暫停職務

退休警消人員昨天發起年金改革抗議，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉今天在個人臉書發文諷刺抗議者，徐國勇晚間表示，發言不當就該負責，林育卉即日起暫停職務。

林育卉在臉書寫「人家他們辛辛苦苦為國奉獻，平時在家養生益食觀察時事，洞悉中國歷史隨時實地考察，引經據典以古諫今蔣公萬歲，甚至不顧耄耋之年還要四仰八叉地躺大馬路，這些年他們為國家拋頭顱灑熱血，早把心給熬成玻璃了，怎麼能罵他們不公義......我錯了，沒有不公義，在他們眼中我們是僕役是賤民，是我們該雙手奉上。」

林育卉文末以＃標註「趕你羚羊啦」、「就是不公義不然陳明義柳」、「老娘忍很久了」、「趁清明不會早點去死」等。

該文經媒體報導後，林育卉隨即刪除貼文。

行政院原本表示，這是林育卉個人臉書發文，不予回應。不過，徐國勇晚間10時許在臉書貼文表示，「發言不當，理應負責！不當情緒言語不足取！辦公室主任即日起，暫停職務！」。1060330

(中央社)