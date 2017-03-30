雅詩閣酒店公寓進駐東京高級地段 餐廳經營者是台僑

高級酒店型服務公寓「雅詩閣丸之內東京」(Ascott Marunouchi Tokyo)3月30日在東京丸之內的高級地段開幕，位於22樓的新加坡料理餐廳「TRIPLE ONE」的老闆是台僑張維正(圖中致詞者)。(黃菁菁攝)

高級酒店型服務公寓「雅詩閣丸之內東京」(Ascott Marunouchi Tokyo)3月30日在東京丸之內的高級地段開幕 。(黃菁菁攝)

高級酒店型服務公寓「雅詩閣丸之內東京」(Ascott Marunouchi Tokyo)3月30日在東京丸之內的高級地段開幕。這是位於22樓的新加坡料理餐廳「TRIPLE ONE」。(黃菁菁攝)

高級酒店型服務公寓「雅詩閣丸之內東京」(Ascott Marunouchi Tokyo)3月30日在東京丸之內的高級地段開幕。這是位於22樓的新加坡料理餐廳「TRIPLE ONE」的會議室。(黃菁菁攝)

高級酒店型服務公寓「雅詩閣丸之內東京」(Ascott Marunouchi Tokyo)30日在東京丸之內的高級地段開幕，其位於22樓的餐廳「TRIPLE ONE」雖是新加坡料理，但老闆卻是道地的台僑張維正。

凱德集團旗下的雅詩閣有限公司是全球最大的國際服務公寓業者，在美洲、亞太、歐洲和海灣地區的20多個國家、80多個城市管理著200多家不動產公司，有超過3萬5千套服務公寓。雅詩閣於2001年進軍日本，在東京都心有7棟服務公寓。

日本政府為迎接2020年的東京奧運，正努力吸引外資，鬆綁民宿等相關法規。凱德集團看好東京市場，大手筆注資進駐，且選在緊鄰皇宮和東京車站的絕佳地點大手町開業。

雅詩閣瞄準的是長期駐日的商務人士以及短期旅行的觀光客，在公園大樓的23至29樓共有130個房間，分春、夏、秋、冬等不同特色的裝潢，以及大小不同的7種房型，室內廚房、洗衣機等一應俱全。住宿費1晚約3萬5千日圓，月租則從45萬日圓起跳。

雅詩閣為了提供正宗的新加坡料理，找到新加坡大使館愛用的「海南雞飯」餐廳合作，老闆正是張維正。張維正3月下旬剛在東京鐵塔舉辦3天的台灣祭活動，讓喜歡台灣美食的日人趨之若鶩。緊接著又舉辦「TRIPLE ONE」開幕酒會，新加坡駐日大使陳燮榮（Chin Siat yoon ）和其夫人也到場祝賀。

張維正在開幕酒會上表示，「TRIPLE ONE」的意思是三個第一：食材第一、品質第一、用餐環境的氣氛第一。

張維正出生在台灣，兒時隨父親旅居各國，新加坡是他的第二個故鄉，他與弟弟張本立到日本發展後，將新加坡特色料理海南雞飯引進東京，並闖出名號。他在日本經營海南雞飯、台灣担仔麵等多家系列餐廳外，最近還回到故鄉台灣，以張記海南雞飯的招牌，進駐林口等國際暢貨中心。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)