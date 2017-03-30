讚鍾麗緹萌卻被酸「娶老女人」張倫碩MAN護妻開嗆

鍾麗緹和張倫碩相差12歲的姊弟戀，去年11月修成正果。（圖／達志影像）

張倫碩發文誇鍾麗緹賣萌可愛。（圖／取材自張倫碩微博）

鍾麗緹遭譏老女人，張倫碩霸氣護妻。（圖／取材自關愛八卦成長協會微博）

大陸男星張倫碩去年11月和性感女神鍾麗緹幸福完婚，小倆口不時高調秀恩愛，他也對女方和前夫所生的3個女兒視如己出，一家生活美滿。而近日他在微博分享老婆上節目的片段，沒想到卻有人留言侮辱鍾麗緹，讓他忍不住怒槓酸民，霸氣護妻被狂讚超MAN！

張倫碩日前PO出夫妻倆上節目玩遊戲的片段，見到鍾麗緹套上服裝，化身「小矮人」賣萌的樣子，就算當時在現場已直誇對方好可愛，但重溫畫面時，還是再度被融化，大讚「這個真的好可愛」，藏不住寵妻之情。

不過，大陸微博博主「關愛八卦成長協會」指出，此番甜蜜發文，竟引來酸民在底下留言嘲諷「年紀輕輕當後爹，找了個快有自己媽媽那麼大的老女人，簡直無法想像！」而張倫碩捨不得愛妻的年紀遭譏，便反擊寫下：「你媽大你12歲這件事我也無法想像，你爸犯法阿」，雖然事後可能怕引發爭議刪掉留言，但他直接開嗆酸民的行為，被讚超有男人味，引來眾人直呼帥炸了！

(中時電子報)