小籠包該怎麼吃？ 這支國外影片讓老饕都崩潰

《Time Out London》在介紹吃小籠包的影片中，竟先用筷子把外皮弄破，讓許多熟知真正吃法的網友，大喊崩潰。(圖/翻攝自《Time Out London》)

《Time Out London》介紹小籠包影片，引起網友熱議。(影/取自《Time Out London》臉書)

皮薄肉嫩多汁的小籠包，是華人代表性美食之一，可說享譽全世界。不過，英國知名生活旅遊刊物《Time Out London》，近來於臉書PO出一段有關小籠包的影片，其中在介紹吃法時，竟先用筷子把外皮弄破，使精華湯汁流出，讓許多熟知真正吃法的網友，大喊崩潰。

《Time Out London》近來在臉書分享有關小籠包的影片，但在介紹吃法時，不知是為要特別強調其「爆漿」（exploding）效果，竟多次先用筷子擠破，讓湯汁直接流在碗裡面。然而，正確的吃法應該是先將湯包放在湯匙上，輕咬一口品嚐湯汁，再加點薑絲，最後一口吃下，完整享受在嘴巴裡的感受。

影片曝光後，立刻讓許多懂得正確吃法的網友大嘆可惜，紛紛留言，「這支影片讓我焦慮，絕對不該把湯汁擠出來、或粗暴地把它們爆漿。」「看完亞洲人都在尖叫！」「這樣的吃法就像3歲小孩在玩食物，這不是潮或酷，要吃得正確且停止浪費最好的部份！」

另外，也有人舉例，這就像是吃英國炸魚或薯片時，先把外層麵衣剝下來一樣，認為這樣的吃法很荒謬，也不尊重食物。

(中時電子報)