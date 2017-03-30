法總統：先討論脫歐 再談英歐未來關係

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法國總統歐蘭德（Francois Hollande）今天表示，英國必須同意脫離歐洲聯盟（EU）的條件，歐盟成員國才會開始討論其他議題，例如貿易協定。

法新社報導，歐蘭德說，「首先，我們必須討論英國脫歐計畫，特別是有關於公民權益和英國承諾履行的義務」。

他補充說：「以進展程度為基礎，我們就能針對英國與歐盟的未來關係架構展開討論。」

歐蘭德此言附和德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言；梅克爾昨天拒絕英國首相梅伊（Theresa May）的要求，梅伊要求在談判英國脫離歐盟的同時，也可同步進行界定歐盟－英國未來關係的談判。

梅克爾說，談判「必須首先釐清如何解開我們彼此的連結關係…只有這項問題獲得解決，希望在不久後，我們就能開始磋談彼此未來的關係」。

身為歐盟主要強權，德國和法國料將在協商英國脫歐後與歐盟關係中扮演決定性角色。（譯者：中央社劉文瑜）1060330

(中央社)