潘思亮：辜先生是好朋友 真的很傷心
前台泥董事長辜成允在晶華酒店摔倒不治。台北地檢署今（30）日傳喚晶華董座潘思亮等人，訊後將潘思亮請回，潘思亮說，「辜先生是很好的朋友，我很尊重的人，真的是很傷心」。
辜成允在1月21日晚間於台北晶華酒店參加喜宴，離開時不慎從3樓樓梯摔落2樓半平台，經送醫急救後宣告不治，享壽63歲。
根據中央社報導，北檢為釐清案情，今天傳喚多名北市府與晶華酒店人員到案；晚間7時20分許，潘思亮步入北檢接受檢方問訊。
歷經約3小時的庭訊，潘思亮訊後請回。潘思亮步出北檢時雙手合十，面對記者提問是否有委屈等問題？潘說，「無奈、傷心，辜先生是很好的朋友，我很尊重的人，真的是很傷心」。
(中時電子報)
關鍵字：潘思亮
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