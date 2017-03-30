樹林農會傳賄選 檢調啟第二波搜索

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新北市樹林區農會本月初甫舉行理監事選舉，卻傳賄選，理事長賴朝進、常務監事陳相儒、監事賴朝讚，涉嫌以一票30萬元代價買票。新北地檢署13日傳喚35人，訊後諭令陳相儒、賴朝讚各以60萬、40萬元交保，賴朝進則未到案。今再度發動第二波搜索，傳喚37人到案說明。

檢調接獲線報指出，賴朝進、陳相儒為當選本屆理事長、常務監事，涉嫌共同以每票30萬代價，行賄多名會員代表，且在投票前設宴款待，要求支持推派的人選。

新北地檢署今發動第二波搜索，指揮新北市調處及樹林分局幹員，搜索鄭姓監事等人住所共13處，約談33名理、監事參選人及4名相關證人，到案說明。

(中時)