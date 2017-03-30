密謀炸毀威尼斯古橋 義大利警方逮4嫌

義大利警方今天表示，3名來自科索沃的男子和1名身分不詳未成年人，涉嫌密謀炸毀威尼斯知名的里奧多橋（Rialto Bridge），已經遭警方逮捕。

威尼斯檢察官狄波里托（Adelchi d'Ippolito）表示，在監聽的對話中，其中1名被控密謀的聖戰士說：「在威尼斯有那麼多異教徒，你只要在里奧多橋下放置一顆炸彈，你就會直接上天堂。」

他在記者會上說：「這是我們聽到的最令人憂心和警戒的談話。」他還透露，自去年起對這個集團展開監視。

根據警方聲明，當局於證明他們已經進行「宗教激進化」後，在連夜掃蕩行動中逮捕這些嫌犯。

警方突襲了威尼斯12處歷史中心。威尼斯是義大利知名觀光景點，吸引來自世界各地的數百萬觀光客。

狄波里托表示，嫌犯似乎在研究如何製造爆裂物，但缺乏製造炸彈的必要材料。狄波里托提到監聽內容時表示，「有很多關於無條件支持ISIS（伊斯蘭國組織）的談話。不只是理論和教條。」1060330

(中央社)