國表藝董事長朱宗慶台大演講 擊出生命新樂章

從台灣到全世界，只要聽到打擊樂，就會想到朱宗慶。這位一手將冷門的打擊樂發展成家喻戶曉的音樂教育系統，讓打擊樂在現代音樂中的角色發揮到極致的音樂家，不是含著金湯匙出生，更不是一帆風順，「困難的事，老天爺才會交給我，所以我永遠與挫折共處，但在挫折中成長。」

由華南金控贊助，國立台灣大學系統與中國時報所主辦的「成功之母講座—如何變成傳說中的獨孤求敗」今晚舉行第三場，邀請到前台北藝術大學校長，也是朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶演講「擊出生命好樂章」，台大博雅館近500個座位，座無虛席，演講現場上他將挫折當成例子，大家慕他的名而來聽講，卻從演講中看到了那個在名字背後不屈服的堅毅靈魂。

引言人師範大學副校長吳正己表示，國立台灣大學系統由台灣大學、台灣科技大學以及台灣師範大學三校組織而成，三校共六萬名學生可以分享資源，跨校修課。吳正已表示，台灣大學系統三校學生都很優秀，可以說是人生的成功組，「但是在未來如果要成功，還有很長一段路要走。」吳正己表示，希望這個講座可以讓各校學生從成功人士身上看見，他們如何從失敗中學習。

朱宗慶曾任台北藝術大學校長，獲國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society）傑出貢獻獎、國家文藝獎、國際打擊樂藝術協會「終身教育成就獎」，去年更獲得國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society）「名人堂」，為台灣人在國際留名爭光。「這些獎項，都證明了我的成功，但更多的是我一路上受到的挫折。」

來自台中大雅鄉下的普通家庭，朱宗慶沒有顯赫的家世背景，「我打鼓，父母親沒有反對，給我最大的支持，這是我的幸運。」朱宗慶說，他喜歡音樂，先是學了管樂，後來轉學打擊樂，第一次報考藝專就落榜，重考第二次才上榜，「這讓我知道音樂的世界天外有天，學無止盡。」

藝專畢業之後，朱宗慶考上了國台交前身台灣省立交響樂團打擊樂首席，但他工作半年就決定要出國，繼續深造，這也開始了一連串的挫折，「先是因為年紀太大，一度遭維也納音樂院拒收；畢業考手受傷，差點沒辦法畢業。回到台灣又選擇了創立走專業演奏路線的打擊樂團，走一條沒有人走的路。」

後來朱宗慶堅持舉辦三年一次的台灣國際打擊樂節，「預期的補助沒有下來，我開著車從台北南下高雄，親戚朋友輪流借錢，車子後座布袋都是錢，真的是沿街托缽，那時甚麼音樂家的自尊，根本不敢提。」

至今打擊樂節今年即將堂堂邁入第九屆，讓全世界都看到台灣，朱宗慶說，「面對挫折，放棄是最容易的決定；但我常思考最重要的事情是為什麼堅持？堅持的意義何在？」朱宗慶說，只要目標明確，事在人為，一定可以成功。

(中時)