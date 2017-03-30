蕭萬長見應勇 盼持續深化台滬經貿交流
上海市長應勇昨天與前副總統蕭萬長見面。蕭萬長表示，希望台北與上海能互相學習借鑑，促進共同發展。應勇則重申，希望在「九二共識」基礎上，深化兩地經貿等領域合作交流。
中國台灣網今天報導，上海市市長應勇29日下午會見了兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長等一行人。蕭萬長24日才率領台灣企業家代表團前往博鰲亞洲論壇2017年年會，並與中國大陸國務院副總理張高麗會面。
應勇表示，推動兩岸關係和平發展，「促進中華民族偉大復興是兩岸民眾的共同願望」。希望在「九二共識」基礎上，繼續深化滬、台兩地在經貿等相關領域合作交流，攜手努力，為兩岸人民創造更多福祉。
蕭萬長指出，很高興看到台北與上海一直保持著密切交流與合作，希望兩地互相學習借鑑，促進共同發展。1060330
(中央社)
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