立委吳秉叡、市議員林裔綺 盼再推動瑞芳、九份台車

立委吳秉叡與市議員林裔綺今天訪查瑞芳、九份地區。(黃靖惠翻攝)

立委吳秉叡與市議員林裔綺今天訪查瑞芳、九份地區。(黃靖惠翻攝)

新北市境內有許多受到國際遊客歡迎的景點，其中最受日韓遊客喜愛的九份， 就是因為宮崎駿動畫神隱少女與韓劇陸續來台取景 而聲名大噪，而立委吳秉叡與市議員林裔綺今天訪查瑞芳九份地區，並著手研議盼原先胎死腹中觀光台車計畫，能夠再次重新推動，將新北觀光的基礎打好，讓新北國際知名的觀光景點建設再提升，更進一步帶動整個東北角的觀光再發展。

吳秉叡指出，九份地區除了依山傍海的自然景觀以外，早年日治時期與礦業發展遺留歷史人文條件都別具特色，然而九份地區的觀光交通配套規畫，除了62號快速道路以外，沒有專屬觀光用途的公共交通建設，所以今天他訪查地方著手研議，盼胎死腹中觀光台車重新推動，將新北觀光的基礎打好 。

吳秉叡與林裔綺初步研議後宣示，推動從海濱至九份的地面台車系統，選用成本低安全性較高， 受季節影響小地面台車系統，並且避開汙染問題區域，另外從台二線海濱一帶選址設站通往九份，中間停靠台陽停車場，終點站在九份昭靈廟的位址。

終點站距離九份老街走路僅需五分鐘，這樣的路線設計符合一般民眾遊憩的路線，也可以將東北角遊覽的觀光路線與九份區的路線整併，可望解決當地交通壅塞的問題。而海濱站周邊可規畫停車用地廣大，至少可以提供700個以上的小客車停車位，同時也可以整合橫貫台二線之大眾運輸，從公共與私人運輸都能一併改善，進一步提升該地觀光品質與來客容納量。

除此之外，地面台車系統也與九份金瓜石地區過去從事礦產開發的人文歷史意象有一致性，使得這個由地方人士提供建議進行規畫的台車系統，不僅能作為交通用途，同時也具備觀光遊憩的條件，盼能作為另一項觀光誘因來吸引更多遊客；至於原先的規劃路線，若汙染狀況可以有效排除，安全無慮，則可在後續階段來進行規畫興建，因為這條路線才真正能讓遊客將水湳洞的美景收納眼底一覽無遺，水金九觀光發展的條件方全部到位。

(中時)