結合闖關遊戲 金山防災演練更精彩
新北市金山區公所今天舉辦防災演練暨教育嘉年華活動，由學生和長者跨齡參與，演練項目包括災民疏散撤離、避難收容處所開設及各項收容實務演練，並設計支援前線、金雞獨立、一字千金、繪畫高手等闖關體驗活動，落實老少防災觀念，期望防災教育全面紮根。
金包里公共托老中心主任彭銘助表示，有鑒於前陣子新店、板橋發生老人機構災害事件造成長者傷亡，做好防災準備刻不容緩，為確實保障長者生命安全，熟習各項避難疏散工作和路線及災民收容安置流程，提升災害應變能力。
金山區長陳國欽表示，本次防災演練結合闖關體驗活動，讓學童加深認識避難收容處所服務項目，醫療照護區內的模擬傷時單腳跳遊戲金雞獨立、物資發放區內的限時蒐集遊戲支援前線等，活動內容多元寓教於樂。
金山區公所表示，藉由防災演練及防災教育活動，提高民眾及救災單位的防災意識，培養正確的防救災觀念，有效降低生命及財產損失。
(中時)
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