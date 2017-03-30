暴露高強度電磁場職業 罹漸凍症風險高

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根據今天發表的研究，從事飛機駕駛、焊工等持續暴露於高強度電磁場職業的人，罹患致命運動神經元疾病的風險可能較高。

法新社報導，「英國醫學期刊」（BMJ）刊登的研究，將暴露於電磁場的影響與肌萎縮側索硬化症（ALS）連結，這種俗稱漸凍人症的疾病，是腦部與脊髓的運動神經細胞漸進退化症。

目前尚無治療這種疾病的方法，病患通常在確診後數年內過世。

這種疾病相當罕見，每年平均10萬人中只會出現2件新病例，好發於55至65歲年齡層。

荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）風險評估科學研究所（Institute for Risk Assessment Sciences）教授弗穆倫（Roel Vermeulen）帶領的研究人員表示：「從事需暴露於高強度極低頻電磁場的人，罹患肌萎縮側索硬化症的風險是未暴露於這類環境者的2倍以上。」

電器、電動工具與輸電網都會產生低頻電磁場。（譯者：中央社廖禹揚）1060330

(中央社)