樂開懷！小丑劇團陪伴孩童歡度兒童節
新北市中和青工會30日號召會員們一起到明新兒童發展中心關心孩童，邀請夢想小丑劇團，透過魔術、氣球、泡泡來與他們互動，一起提前歡度兒童節。
中和青工會長李謙國與前會長鄭鈞瑋等一起號召會員們付出愛心，規劃一系列活動，幫助孩童們提前歡度兒童節，節目安排多元豐富，除了兒童節禮物外，小丑劇團讓孩童們笑開懷，不少孩童都直言，「希望大哥哥、大姊姊們常常來！」
明新兒童發展中心表示，幫助一個發育遲緩的孩子等於幫助一個家庭，中心創立至今超過30年，服務超過1萬名兒童，嬰幼兒在3歲以前，腦細胞連結網的發育已達70至80％，「早期發現、早期治療」相當重要，尤其把握3歲以前的黃金治療時期。
(中時)
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