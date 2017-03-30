徐國勇辦公室主任林育卉發言不當 遭暫停職務

退休警消人員昨天發起年金改革抗議活動，包圍行政院、立法院。行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉今天在她的臉書發文，由於情緒性謾罵：「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」，晚間徐國勇發出聲明表示，「發言不當，理應負責！不當情緒言語不足取！辦公室主任即日起暫停職務」。

昨天警消人員癱瘓忠孝東及中山南北的交通要道，造成交通大亂，且抗議者還與媒體發生衝突，徐國勇辦公室主任林育卉 嘲諷抗議者「人家他們辛辛苦苦為國奉獻，平時在家養生益食觀察時事，洞悉中國歷史隨時實地考察，引經據典以古諫今蔣公萬歲，甚至不顧耄耋之年還要四仰八叉地躺大馬路」，情緒性謾罵：「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」。

林育卉在臉書上還寫著「請為我鼓掌！今天一早，我就用公義之心，阻止我的盆油們，憤怒地指責他們退休金拿太多、揶揄嘲笑他們排班絕食、還嫉妒他們拿退休金雲遊四海買房買車，不可以，全部不可以。」

「人家他們辛辛苦苦為國奉獻，平時在家養生益食觀察時事，洞悉中國歷史隨時實地考察，引經據典以古諫今蔣公萬歲，甚至不顧耄耋之年還要四仰八叉地躺大馬路，這些年他們為國家拋頭顱灑熱血，早把心給熬成玻璃了，怎麼能罵他們不公義...............我錯了，沒有不公義，在他們眼中我們是僕役是賤民，是我們該雙手奉上。」

最後以＃標註「趕你羚羊啦」、「就是不公義不然陳明義柳」、「老娘忍很久了」、「趁清明不會早點去死」，讓不少行政院公務員也轉傳這篇文章。

(工商)