花蓮》農改場梅子加工課程 創造吉拉米代部落農業價值

梅子加工課程，部落民眾大讚實用。（楊漢聲翻攝）

行政院農委會花蓮區農業改良場為扶持原鄉農產業，提升梅子加工利用，創造附加價值，30日在豐南社區活動中心辦理吉拉米代部落梅子加工利用班，課程引起族人熱烈回響，有吉拉米代部落及各縣市地區農友共襄盛舉，座無虛席。上完課後，農友的都大讚:很實用!

花蓮農改場股長

孫正華表示，這是今年第二次到部落開辦行動教室，第一次是開設一級生產課程，強化族人的農作物栽培技術，這次則以二級加工，提升在地農產品用途及價值為主。他指出，因應部落梅子盛產，紓解銷售的壓力，開發旅遊商品及體驗項目，拓展產品銷售通路的新型態，此次課程實用性高，期望農友上課回去後能學以致用。

吉拉米代部落位於豐南村，是由阿美族組成的聚落，部落主要農作物為水稻、梅子及零星蔬菜、雜糧等，另擁有天然美景及百年水圳，適合發展休閒旅遊。這次課程針對梅子盛產及開發休閒旅遊體驗與商品，以梅子加工利用為主，包含脆梅、梅酒、梅醋等製作。

為了讓族人學到實用的加工技術，全部課程以實作為主、講授為輔，以實務驗證理論。講師由花蓮農改場農產品加工研究人員擔任，具備專業學術及教學經驗，師資陣容堅強，為族人開啟農產品加工知識大門。食品專家邱淑媛表示，農產品加工好處多，除了延長保貯時間，可以解決鮮品滯銷困境外，還可改變產品風味，增加附加價值，促進銷售契機。

吉拉米代部落潘萬義族人表示，除了種植水稻外，在山坡地也種植梅子，產量多時，如沒及時銷售完，放置過久產品會變質。很高興學到梅子加工，就可以把賣不完或是次級品加工成脆梅、梅酒、梅醋等，延長產品的銷售時間。來自南投信義鄉新進青農史靜怡表示，目前最欠缺的是農業技術，近來會依需求參加花蓮農改場的部落行動教室，參加數場後學到寶貴的耕作觀念及加工技術。

豐南家政班班長潘金菊表示，感謝花蓮農改場及慈心基金會多年來的關心，積極從驗證、生產、加工、休閒等輔導，為部落農業展現新氣象。客製化的部落行動教室，受到族人的熱烈回響，族人的反映及肯定，是持續辦理的動力。

(中時)