花蓮》代間融合活動 歡笑滿溢卓清部落

一起進行趣味競賽。（楊漢聲翻攝）

慶祝兒童節，一粒麥子基金會於花蓮縣卓清國小舉辦「幸福分享、愛傳承」代間融合活動，帶領鳳林、馬太鞍、富民與卓溪等社區關懷據點11位長者，到卓清國小與全校師生一起進行趣味競賽活動，營造長者與兒童互動機會，讓校園洋溢快樂歡笑聲。

一粒麥子基金會的日托督導們分別運用長輩記憶中與小朋友生活中的童玩或活動，設計遊戲關卡，並安排長者與小朋混齡組隊，一起過關同樂，增加彼此互動的機會，並在過程中彼此合作，相互扶持，讓小朋友也看見、學習年長阿公阿嬤需要的肢體協助。

現場除了準備各種童玩、遊戲道具讓長者與小朋友一起遊戲，一粒麥子基金會各社區關懷據點長輩也帶來了當地的特色美食，有鳳林長輩自製的客家草仔粿，與瑞穗富民社區栽種的鳳梨，讓以布農組群為主的小朋友們，品嘗不一樣的餐點。

來自鳳林社區照顧關懷據點的張阿嬤提到，雖然自己家裡也有孫子，但小朋友大概覺得長輩的動作慢，很少會玩在一起，孫子在家反而比較喜歡看電視與打電腦。此次能有那麼多小朋友和長者一起在操場上遊戲，感覺特別有活力。

一粒麥子基金會花蓮服務中心主任江姿儀表示，舉辦代間融合活動目的，是要讓平時接受照顧的長者們，除日常來據點接受照顧，也有機會服務別人，更能肯定自我的價值。江姿儀發現，許多接受基金會各項長期照顧服務的長者，雖然家族中也有兒孫輩小朋友，但他們可能居住在外地，一年僅有幾次見面機會；此外，即便是祖孫同堂和孫子或孫女同住者，彼此的平日互動也很少，相當可惜，希望藉此活動再溫子孫情，同時兼具生活智慧的傳承與代間融合。

位於中央山脈山腳下的卓溪鄉卓清國小全校共有42位學生，與近20位師長。卓清國小曾淑珍校長感謝一粒麥子基金會的用心，促成這場難得的互動經驗。曾淑珍認為，讓小朋友跟長輩相處，是很重要的家庭教育，尤其長輩的生活經驗很豐富，如能藉由活動傳承這些經驗與智慧，也是很寶貴的一堂課。她也特別提醒小朋友，和長輩相處時得格外注意安全，不能因為自己想搶快，反而讓長輩受傷了。

(中時)