MLB》小聯盟球員「薪酸」 時薪只4美元
美國職棒大聯盟是一個100億美金組成的巨型產業，在他們不斷出現高薪球員與令人咋舌的豪門交易時，許多小聯盟球員正過著吃不飽餓不死的生活。巨人隊1A的捕手派瑞(Matt Pare)告訴《今日美國》，他在小聯盟的工資換算時薪只有4美元(約台幣122元)，遠低於美國聯邦規定的最低工資7.25美元(約台幣220元)。
26歲的派瑞在1A已經是最年長的球員，他沒有妻小，對於低薪尚能處之泰然。對他而言，加入小聯盟就是圖個夢想，他相信「每個人為了夢想都必須做出犧牲。」派瑞為了一圓棒球夢而甘守清貧，但是很多球員並不這麼想。
「即使只把時薪調到8美元，對我們也是很大的鼓舞了。」一位前小聯盟球員說，「我們不敢攀比大聯盟的最低薪資(50萬美元)，但是球隊沒理由拿不出法定最低工資給我們。」對於有潛力的新星，小聯盟通常會給予一筆可觀的簽約金做為生活費，但事實是很多人放棄學業加入小聯盟，成功的人永遠只有極少數。
如果一支球隊旗下有250名小聯盟球員，全數發給最低薪資也不過數百萬美元，約略是3~4個大聯盟球員的年薪。以現況而言，需要養家活口的小聯盟球員過得很清苦，大多數人的年薪只有7500美元(約22.7萬台幣)，還不到速食店員工的一半薪水。
顯然大聯盟球團沒有把小聯盟球員當成正職員工，但是這些球員確實長期對大聯盟球隊做出貢獻。在大賽上發光發熱的強打和強投，絕大多數都經過小聯盟的洗禮，若非小聯盟球員的互相淬鍊，大聯盟球隊又哪來的精兵悍將？小聯盟就是一座座農場，幫球團培育出一個個賽揚名投和MVP強打，既然如此，一個符合最低薪資的環境並不是過分的要求。
(中時電子報)
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