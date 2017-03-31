C羅頭像醜爆 雕刻師搬耶穌救援

C羅的雕像將永遠被置放在以他命名的機場。(美聯社資料照)

西甲足球巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)的爆醜雕像在網路上發酵，雕刻師埃曼紐(Emanuel Santos)不得不出來面對，他向媒體表示：「你無法兩面討好，如同你無法調停希臘與特洛伊。即使是耶穌也無法讓所有人開心。這東西絕非表面看來這麼容易。」

埃曼紐委屈地說這座雕像花費他15天才完成，由於C羅本人沒辦法做他的模特兒，他是從網路找圖自己做的。「每個人審美標準不同啊。」不過C羅事前看到雕像照片時似乎也有些意見，他指出雕像的皺紋太多，讓他顯得有點老。埃曼紐修整過後，他認為C羅對這個作品很滿意。事實上也有可能是C羅不好意思叫埃曼紐打掉重做。

該座雕像將永遠被展示在「C羅機場」外。

(中時電子報)