韓聯社快訊：朴槿惠涉賄 法院裁准收押
韓聯社快訊報導，南韓首爾中央地方法院今天表示，裁准檢方對前總統朴槿惠聲請的羈押令。
65歲的朴槿惠將被關押20天，繼續接受檢方偵察並可能遭起訴，罪名恐會讓她至少坐10年牢。
法院裁准收押，讓朴槿惠成為南韓1980年代末期民主化以來，第三位在下台後因被控刑事罪名而遭逮捕的前總統。
朴槿惠涉嫌與現已遭羈押的密友崔順實共謀，強迫企業捐款，並且允許崔順實秘密干政，檢方上週對她進行訊問後，於27日向法院聲請羈押令。1060331
國外＼檢方聲押朴槿惠 南韓法院裁准
南韓首爾中央地方法院31日表示，已經裁准檢方對前總統朴槿惠聲請的羈押令。朴槿惠成為南韓第3位因貪污被捕的前元首。
65歲的朴槿惠將被關押20天，繼續接受檢方偵察並可能遭起訴，罪名恐會讓她至少坐10年牢。
朴槿惠涉嫌與現已遭羈押的密友崔順實共謀，強迫企業捐款，並且允許崔順實秘密干政，檢方上週對她進行訊問後，於27日向法院聲請羈押令。
(中央社)
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