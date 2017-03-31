韓國前總統朴槿惠被拘捕
韓聯社凌晨報導，南韓首爾中央地方法院今天裁准檢方對前總統朴槿惠聲請的羈押令，隨後朴槿惠被檢方逮捕。朴槿惠也成為韓國第三位被逮捕的前總統。
首爾中央地方法院前一天對朴槿惠進行逮捕必要性審查後認為，犯罪嫌疑人朴槿惠有銷毀證據可能，因此接受檢方提請簽發逮捕令。她被控與閨蜜崔順實共同施壓三星集團等大企業捐款給崔順實的基金會。
65歲的朴槿惠將被關押20天，繼續接受檢方偵察並可能遭起訴，朴槿惠被控13項罪名，包括受賄、濫用職權、洩露公務機密、強迫和強迫未遂等。其中最主要的嫌疑是受賄，檢方經調查認為，朴槿惠涉嫌受賄金額達868億韓元（約台幣25億）。按韓國法律規定，受賄金額1億韓元以上可被判處無期徒刑或有期徒刑10年以上，所以外界預估恐會讓她至少坐10年牢。
朴槿惠也成為南韓1980年代末期民主化以來，第三位在下台後因被控刑事罪名而遭逮捕的前總統。
(中時電子報)
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