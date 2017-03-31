NBA》公牛隊季外可能賣出巴特勒
經過令人失望的大半個2016-17球季，公牛隊高層似乎已決心走向重建。陣中主將巴特勒(Jimmy Butler)將成為重要的籌碼，多家外媒引述《The Ringer》報導，巴特勒幾乎篤定會在季外被賣出，塞爾提克是潛力買家之一。
公牛隊本季雖齊聚巴特勒、韋德、隆多「3巨頭」，以及多名後場好手，但是隨著隆多與教練團爆發不合，衝擊內部士氣，韋德又因肘傷報銷，球隊在東區晉級邊緣掙扎。
「沃神」上月也報導，公牛隊若走上重建之路，手中握有數支選秀籤的塞爾提克是一大買家。塞爾提克本季戰力強大，在東區與騎士隊打得不相上下，他們季外還有機會再變成更強的隊伍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。