NBA》公牛隊季外可能賣出巴特勒

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公牛隊吉米巴特勒可能在季外被賣出。(美聯社資料照)

經過令人失望的大半個2016-17球季，公牛隊高層似乎已決心走向重建。陣中主將巴特勒(Jimmy Butler)將成為重要的籌碼，多家外媒引述《The Ringer》報導，巴特勒幾乎篤定會在季外被賣出，塞爾提克是潛力買家之一。

公牛隊本季雖齊聚巴特勒、韋德、隆多「3巨頭」，以及多名後場好手，但是隨著隆多與教練團爆發不合，衝擊內部士氣，韋德又因肘傷報銷，球隊在東區晉級邊緣掙扎。

「沃神」上月也報導，公牛隊若走上重建之路，手中握有數支選秀籤的塞爾提克是一大買家。塞爾提克本季戰力強大，在東區與騎士隊打得不相上下，他們季外還有機會再變成更強的隊伍。

(中時電子報)