干預美大選 普丁受訪這麼說

俄羅斯總統普丁受訪被問到是否干預美國2016年大選時，他強調沒有之外，他還形容美國這項指控是虛構與幻想的挑釁和謊言。(圖片取自美聯社)

川普和俄羅斯的關係友好，美方更懷疑俄羅斯在去年大選時暗助川普贏得勝利，不過克林姆林宮向來否認這項指控，而總統普丁在接受訪問時，更義正嚴詞的鄭重否認，他說：「聽好了，『沒有』。（Read my lips: No.）」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普丁受訪被問到是否干預美國2016年大選時，他強調沒有之外，他還形容美國這項指控是虛構與幻想的挑釁和謊言。這也是美國總統川普1月上台後，普丁首次對外直接否認這項指控，在這之前普丁的官方發言人已數度駁斥俄國干預美總統大選的說法。

不過即使普丁否認，但美國的眾院和參院情報委員會以及情報單位依然持續對俄國是否干預美國大選進行調查，而美國總統川普競選團隊和俄羅斯之間的關係也是調查重點之一。

(中時電子報)