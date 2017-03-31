川習首會 白宮要談南海北韓與貿易

白宮發言人史派瑟今天說，美國總統川普期待下週與中國國家主席習近平的會面，這讓兩國元首有機會建立關係，但在北韓、南海與貿易上的大問題也必須解決。

史派瑟（Sean Spicer）在中午的白宮新聞簡報會上做上述表示。他主動指出，川普與習近平會面時，將討論包括北韓、貿易與區域安全在內的雙方共同關切議題，他將北韓列為「川習會」上要談的第一優先事項。

有中國官方媒體聘僱的外籍記者問，白宮對這場「川習會」的目標為何？史派瑟先說，這樣的會面讓川普有機會和習近平發展關係，然而，「我們有許多大問題、像是南海、貿易及北韓」，這些和國家安全有關的重大議題須要解決，「川習會」上將有許多議題要談。

至於美中關係將要有何種架構？美國又是否會在會面期間提出如前總統歐巴馬過去對亞太的「再平衡」戰略？史派瑟則說，這類口號式的標語並不是川普政府最關切的，現在區域內有很多大事亟需解決，美國得與中國合力完成。

在北韓問題上，美中兩國間的歧見相當深，包括美國已在南韓展開部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），美國針對北韓行為的制裁名單上，中國的一些實體及個人榜上有名，這已引來北京針對部署THAAD高分貝抗議，更批評美國制裁中國企業與民眾「不公平」。

對此，國務院資深官員今天在電話會議上回答中央社記者詢問時則僅簡短指出，美國制裁的對象是中國的實體及個人，不是針對中國或中國政府而來；至於「川習會」美國準備如何討論有關執行制裁北韓的議題，資深官員則低調指出，不評論可能將討論的議題。

「川習會」將於4月6日及7日舉行，地點是川普位於佛羅里達州的馬阿拉哥俱樂部；另據佛州當地報刊「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）報導，習近平將下榻位於川普私人俱樂部以南約15分鐘車程的「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa）。

日本首相安倍晉三上月和川普舉行「川安會」時，住宿地點都選在川普的馬阿拉哥私人俱樂部。1060331

(中央社)