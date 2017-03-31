NBA》球迷怨輪休 杜蘭特：沒錢看球的更可憐
聯盟老總席爾佛曾發函給各隊老闆，有意介入阻止球星輪休，勇士隊前鋒杜蘭特對此頗不以為然，他告訴ESPN說：「聯盟根本只找大球星開刀，他們才不在乎球隊的第13人坐板凳，他們只鎖定少數幾位球星，像是詹姆斯、柯瑞、哈登、韋斯布魯克。所以聯盟要專門為這些人設定規則嗎？」
日前騎士3巨頭輪休遭快艇痛宰，該場比賽追平了聯盟近年來最低收視紀錄。杜蘭特說：「我能體會球迷的心情，他們可能辛苦存錢或是用父母的血汗錢買了門票，卻沒看到喜愛的球星，我為他們難過。但是，你得想想那些連門票都買不起的球迷。」杜蘭特認為，買得起球票的已經是比較幸運的球迷，他們也應該要體諒球員想輪休。
「輪休是心理上的休息，球員也是人，他們場外都有很多私事，偶爾需要調適心情。我知道哈登和韋斯布魯克不用休息，但詹姆斯、柯瑞他們確實有這個需求。」杜蘭特指出聯盟的做法不公平，憑什麼一般球員可以愛休就休，頂級球星卻沒有休兵的權利？更何況輪休是球團的管理層或是教練團要求的，他們這麼做也只是為了大局著想。
「太陽隊以練兵為由，讓錢德勒(Tyson Chandler)直接休息到季末，聯盟有說過一句話嗎？」杜蘭特指出，輪休禁令應該是一體適用而不該有針對性。「我知道大家都有難處，我並不是要特別支持哪一邊。」他只盼各方都能互相體諒。
(中時電子報)
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