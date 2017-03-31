SBL》達欣慶祝封王 王才翔：夏威夷旅遊定了
拿下隊史第2座SBL總冠軍的台北達欣，31日凌晨前往台北星聚點復興店歡喜慶功，達欣領隊王才翔除了重申全力留下主力的立場，更允諾冠軍獎金不會低於1000萬元，同時也在全隊鼓譟聲中，確定冠軍旅遊即將前往美國夏威夷！
先行返家洗去被香檳噴得滿身的王才翔，雖然遲到才來慶功宴現場，卻馬上開出冠軍獎金與旅遊的承諾，展現「小老闆」的應有魄力，甚至他也跟總教練邱大宗、布拉、周儀翔與蘇翊傑等合約到期人士一一密談，展現強烈慰留決心。
「我想當前還是必須先行留人，像是布拉，其實他先前就表達過續留意願，前提是必須調漲薪水，所以接下來我還須跟他好好談談，」王才翔說，「至於蘇翊傑與周儀翔，我還不確定他們是否前往中國挑戰，一切還有得談。」
至於先前傳出即將前往中國大陸NBL廣西威壯隊重新執教的邱大宗，王才翔給予衷心祝福，更提前爆料達欣教練團下季很可能將由原任助理教練的范耿祥領軍，王志群、李豐永兩人輔佐，相信屆時達欣將會展現全新氣象。
「少俠」田壘也都全程參加慶功宴，展現跟昔日隊友之間的好交情，就連全隊合照之時，他也樂意留下自己身影，王才翔說：「我當然希望田壘跟大陸那邊合約結束之後，繼續回到達欣效力，現在一切還很難講。」
(中時電子報)
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