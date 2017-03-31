台北市容那麼醜？巴黎這一點 真該多學學

從塔式起重機來看，就可以看到台北（左）、巴黎（右）有什麼不同。（圖為合成圖，林宜靜 攝）

日前有網友在PTT「八卦版」貼文PO照指出台北明明是首都，但市容看起來卻超落後，這篇文章引發其他網友熱烈迴響，分析台灣人總是以自身利益為優先，如招牌突出、建築大多陽台外推、加裝外推鐵窗等。久而久之，造成市容破破爛爛、整體不一。在法國首都巴黎，建商修建使用的都會配合市容調整為法國顏色、而美術館等建物修建時，也會在外觀貼上欲修建好的樣子，這些點都值得效法。

這個號稱已近入開發國家的「首善之都」台北為何看起來頗醜又落後！（圖為台北市市容，本報系資料照）

今年台北即將迎接世大運、拚觀光在所不及！然對於身在台北、或往來台北的觀光客而言，不免都好奇，這個號稱已近入開發國家的「首善之都」台北為何看起來頗醜又落後！日前PTT網友發文指出，台灣人的價值觀中，美感、機能安全性、公眾利益都排比較後面，增加自身利益 方便、節省帳面開銷，才是許多台灣人的核心價值，所以有怎樣價值觀的居民就會產生甚麼樣的街景。

赤裸鋼筋外露、招牌突出、修建工程多，這就是目前的台北街頭。（林宜靜 攝）

文中指出，這個問題不只是台北，全台都是這個樣子，建築大多陽台外推、加裝外推鐵窗、頂樓加蓋，增加使用空間擴大自身利益，但是犧牲美感、 機能安全性（逃生問題）、公眾利益（公共空間美質）。

101大樓不遠處同樣也有座高樓興起，由於仍在興建中，上方還有「塔式起重機」。（林宜靜 攝）

近來拍攝台北101時，總會發現離101大樓不遠處同樣也有座高樓興起，由於仍在興建中，上方還有「塔式起重機」。然我們都知道，台北101是台灣的重要地標，然如要廣角取鏡，這座興建中的大樓難免會露出。

搭船遊塞納河時，看到沿途修建中大樓，其塔式起重機還會搭配法國國旗「藍白紅」三色，在外觀也以可愛插畫為背景。（林宜靜 攝）

在法國首都巴黎，同樣興建大樓卻讓我們看到不一樣的風景。搭船遊塞納河時，看到沿途修建中大樓，其塔式起重機還會搭配法國國旗「藍白紅」三色，在外觀也以可愛插畫為背景。而走訪巴黎街頭時，如有大型公共建築在修建時，外面也會貼有將來修建欲呈現的模樣，不讓修建時的殘缺表露影響市容。

巴黎街頭時，如有大型公共建築在修建時，外面也會貼有將來修建欲呈現的模樣，不讓修建時的殘缺表露影響市容。（林宜靜 攝）

由於大巨蛋僵局未解，赤裸裸的鋼筋建材就外露在台北街頭。（林宜靜 攝）

除台北101，許多來台觀光客也會造訪位於忠孝東路的「國父紀念館」，而爭吵已久的「大巨蛋」就在國父紀念館對面。由於大巨蛋僵局未解，赤裸裸的鋼筋建材就外露在台北街頭。看到巴黎，再想想台北，其實有些細節上，如台灣人能再多思考，其實我們都能讓市容更美觀些。

台北世大運八月登場，而今年也是台灣欲拚觀光的同時，除特色包裝、優惠吸引觀光客時，各地的市容是否也能思考些！一張台北101風景照也是旅人遊歷台灣的足跡，而國父紀念館也是雙層巴士遊台北會經過的路線。多一點思考，我們都能讓台北、台灣更美麗！

(中時電子報)