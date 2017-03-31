MLB》巨人隊喝水大賽 獎品黃金小便斗

巨人隊的黃金小便斗獎盃。(摘自Daniel Brown推特)

大聯盟新球季即將展開，禁藥愈抓愈嚴，球員只能憑實力上陣。舊金山巨人隊想出一個增強戰力的方法，就是要球員「多喝水」。為了鼓勵球員喝水，他們每日練球前會檢測球員的尿液來比賽，水分最足的球員最終可獲得冠軍獎品：一座黃金小便斗獎盃。

巨人隊的運動科學專家海德(Geoff Head)說：「現在藥檢員幾乎每天都來一次，我們得為球員找到新的優勢。補充水分是一個好方法，我們得讓球員重視這件事。」由於球隊不能強迫球員參加，他們祭出獎盃來激起球員的好勝心。

這個競賽雖然有些怪異，但是獲得巨人全隊球員的支持，捕手波西(Buster Posey)說：「海德都是為我們好，他一直都在尋找新方法讓我們更強。」為了身體健康和冠軍獎盃，球員們應該不會介意每天多跑幾趟廁所。

(中時電子報)