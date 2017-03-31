冰川早融化 普丁：暖化不是人類造成的
美國總統川普向來不承認全球暖化，還曾嗆聲全球暖化是「中國的陰謀論」，只是用來降低美國製造業的競爭力，無獨有偶，和他關係一項不錯的俄羅斯總統普丁近日表示，早在以前冰山就融化了，全球暖化不是人類活動造成，也阻止不了，他呼籲全世界去適應全球暖化。
普丁前一天造訪北極的法蘭士約瑟夫地群島。他在北極論壇上表示，「暖化從1930年代就開始，當時沒有人類因素，例如碳排放，就已經開始暖化。」所以冰山早已融化了幾十年，全球暖化不是人類的錯。
他強調，暖化從1930年代就開始，當時沒有人類因素，例如碳排放，但已經開始暖化。普丁說，一位奧地利探險家在1930年代來到法蘭士約瑟夫地群島，過了20 年後，另一位探險家把法蘭士約瑟夫地群島的照片拿給他看，並指那裡的冰山變少了。
他說：「問題不在於去阻止暖化，因為不可能阻止，暖化可能與地球的全球循環（global cycles）有關，甚至受到行星影響，因此問題在於想辦法適應暖化。」
(中時電子報)
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