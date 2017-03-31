朴槿惠遭逮捕收押 前總統慘入監吃牢飯

我要評比

南韓前總統朴槿惠因爆發貪污濫權醜聞遭罷免後，今天凌晨正式遭到逮捕收押，成為南韓歷來第三位下台後被逮捕的前總統，由國家元首淪為階下囚，移送拘留所後將開始吃牢飯。

美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，首爾中央地方法院昨天開庭進行馬拉松審查後，凌晨裁定對朴槿惠發出逮捕令。她被捕後可羈押20天，將接受檢方調查。

首爾中央地方法院法官發布聲明說：「鑑於對她的主要控訴查有實據，以及有湮滅證據之虞，法庭承認有理由和必要發出逮捕令。」

前檢方官員表示，朴槿惠移送首爾的拘留設施後，將被拘押在比其他人略大的獨居房內，但同樣必須遵守一切規定，由用餐以至內務檢查。

65歲的朴槿惠昨天出庭接受詢問將近九個小時，法官隨後裁定將她逮捕收押。電視畫面顯示，朴槿惠清晨離開檢察廳移送前往拘留所時，表情凝重，直視前方。

清晨4時45分左右，朴槿惠搭乘黑色轎車抵達市外的拘留中心，儘管時間還很早，仍有約50名支持者在門口等她，揮舞國旗和高呼口號，要求釋放她。

韓聯社報導，朴槿惠涉及13項罪名，包括受賄、濫用職權、洩露公務機密、強迫和強迫未遂等，涉罪事項為曾被捕的前總統中最多。其中最主要的嫌疑是受賄，據統計，朴槿惠涉嫌從大企業受賄或強迫大企業出資的金額共達868億韓元（台幣約25億元）。

檢方在提請批准逮捕書中指出，朴槿惠濫用總統職權，與共犯崔順實一同試圖謀求私利，辱沒國格，辜負民望，堅持否認犯罪嫌疑，毫無悔意。

檢方計劃在直到4月19日的20天對朴槿惠進行進一步的調查。據分析，南韓大選競選活動將於4月17日正式開始，因此檢方很可能在此之前對朴槿惠提起公訴。

身為南韓歷來第一位女性總統，朴槿惠遭到羈押堪稱奇恥大辱，但是這是南韓千千萬萬民眾的訴求。去年她爆發醜聞後，民眾多次走上街頭抗議。

朴槿惠去年底遭國會彈劾，憲法法院本月稍早裁定彈劾成立，她遭罷免下台，也喪失總統的刑事豁免權。她接受檢方訊問時否認所有指控。

引爆醜聞的朴槿惠閨蜜崔順實已入獄多時，並開始接受審判，她被控制用與朴槿惠的關係，強迫科技業巨擘三星電子公司（Samsung）等大財團捐款近7000萬美元，交給兩個非營利性基金會，而她涉嫌從中牟利。

南韓是亞洲第四大經濟體，政界和大財團關係一向相當密切。朴槿惠是第三位因為涉貪被逮捕的前總統。

反對黨國會議員昨天呼籲法院批准逮捕朴槿惠。主要在野黨共同民主黨的發言人說：「她使得國家尊嚴受損，身為前任總統，她至少可以承認自己的罪行，低頭請求原諒。」

南韓將在5月9日舉行大選，選出下任總統。民調顯示，2012年大選敗給朴槿惠的前民主黨領袖文在寅聲勢遙遙領先其他可能人選。1060331

(中央社)