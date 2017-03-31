經濟利多激勵 美國股市收紅

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華爾街股市今天收紅，市場暫時擱下對美國總統川普政策的不確定感，因為去年第四季經濟成長上修以及油價漲破50美元的激勵，多頭略有斬獲。

美國商務部表示，去年第4季國內生產毛額成長率為2.1%，高於先前預估的1.9%。除此利多之外，分析師表示，油價三周來首度站上50美元，也有助激勵多頭。

道瓊工業指數終場上漲69.17點，或0.33%，收在20728.49點。

標準普爾500指數上漲6.93點，或0.29%，收在2368.06點；那斯達克指數上漲16.80點，或0.2%，收在5914.34點。1060331

(中央社)