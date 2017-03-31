鋒面通過 北部東北部氣溫偏低
氣象局表示，今天因鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地氣溫降、北部及東北部氣溫偏低；台灣西半部、東北部地區將轉為有陣雨或雷雨的天氣，東部及東南部地區亦有短暫陣雨。
中央氣象局指出，今天受到鋒面通過及大陸冷氣團南下的影響，天氣不穩定，鋒面通過前北部地區及金門、馬祖就會有霧或低雲影響能見度，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有短暫陣雨。
下午鋒面通過，各地的降雨會變得明顯，同時伴隨比較大的雨勢，甚至有雷雨，適逢連假前期的返鄉日，提醒民眾需注意天氣上的變化。
氣象局表示，預計週六（4月1日）早上雨勢趨緩，下午之後逐漸的轉乾，有機會陽光露臉；溫度方面，今天上午各地仍舊較為暖熱，北部、東半部高溫約攝氏25到28度，中南部地區更可以來到30、31度，下午鋒面通過之後，大陸冷氣團南下，再加上下雨的關係，各地的溫度由北往南下降的非常明顯。
今天夜裡到後天的清晨，中部以北、東北部的最低溫將只有13到15度，南部及花東最低溫也只有17、18度左右，請民眾留意溫度上的變化，適時增減衣物。
今天鋒面通過後東北風增強，氣象局指出，下午各沿海空曠地區及外島將有9到10級強陣風，鄰近海域亦有較大風浪，海邊活動、海上作業請特別注意安全。
氣象局表示，今天中南部及金門、馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060331
(中央社)
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